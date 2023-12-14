Девятерых сотрудников авиаремонтного завода в Барановичах будут судить за взятки от иностранных компаний

Девятерых сотрудников ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» будут судить за взятки от иностранных коммерческих компаний, об этом в интервью «Белта» заявил заместитель председателя Следственного комитета Анатолий Васильев.

По словам Анатолия Васильева, в суд направлено дело в отношении восьми должностных лиц и одного работника завода. Задержанных обвиняют в получении взяток и незаконного вознаграждения от представителей иностранных компаний на сумму более 670 тысяч рублей. По каким именно статьям обвиняются сотрудники завода, не сообщается.

Как пояснил Васильев, сотрудники получали вознаграждения с августа 2016 по февраль 2022 года. Во время расследования изучались их телефонные звонки и переписка. Изъята часть денег, полученных в качестве взятки.

Имущество задержанных сотрудников завода арестовано.

«В добровольном порядке обвиняемыми уплачен доход, полученный преступным путем, в размере более 150 тысяч рублей», — сказал Александр Васильев.