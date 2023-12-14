Милиция задержала мужчину, который «оскорбил» умершего замначальника Щучинского РОВД

Сотрудники ГУСБ МВД задержали 42-летнего жителя Гродненской области за «оскорбление» умершего замначальника Щучинского РОВД, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона».

Авторы канала опубликовали видео с задержанным. В ролике мужчина сидит перед камерой в халате: судя по всему, его снимают дома.

«Обратная сторона» не указывает, за какой комментарий и по какой статье задержан житель Гродненской области. Где он сейчас — неизвестно.

Замначальника Щучинского РОВД Сергей Осовик умер 29 ноября — эту информацию «Зеркалу» подтвердили в милиции. Подполковнику стало плохо на рабочем месте.