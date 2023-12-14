17‑летняя минчанка провезла в Беларусь 0,23 грамма смеси с марихуаной, ей назначили домашнюю химию

Суд назначил 2 года домашней химии 17-летней минчанке, обвиняемой в незаконном хранении (часть 1 статьи 328 УК) и перевозке наркотиков через границу (часть 1 статьи 328-1 УК). Об этом пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

По информации ведомства, девушка ехала на автобусе «Варшава — Минск» и ввезла в Беларусь 0,23 грамма смеси с «опасным наркотическим средством —марихуаной».

— Она поместила одну часть субстанции в стеклянную трубку и спрятала ее в дамской сумочке, которую оставила на пассажирском сиденье автобуса под кофтой. Вторую часть поместила в одежду в чемодане, — говорится в сообщении.

Смесь обнаружили во время таможенного осмотра, минчанку задержали сотрудники Брестской таможни.