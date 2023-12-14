Поправки в законы о борьбе с терроризмом позволят сотрудникам КГБ стрелять в толпе

Палата представителей в двух чтениях приняла поправки в законы о борьбе с терроризмом, инициированные Александром Лукашенко. Текст поправок появился на Национальном правовом портале. Полномочия КГБ, в соответствии с принятыми поправками, расширяются.

Так, например, поправки касаются Закона «Об органах государственной безопасности». Ранее сотрудники КГБ не имели права применять оружие «при значительном скоплении граждан, когда от этого могут пострадать посторонние лица». Кроме того, стрелять нельзя было в направлении складов c огнеопасными или ядовитыми веществами. Запрещено применять оружие было и в отношении женщин, а также людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

В новой редакции закона первых двух пунктов не будет, то есть сотрудники КГБ получат право стрелять в толпе и в направлении складов с огнеопасными веществами. Пункт, касающийся применения оружия в отношении женщин и людей с инвалидностью, изменили. Ранее применить оружие можно было в порядке исключения, если совершается вооруженное нападение. В новой редакции добавлено еще одно исключение — в «иных действиях, угрожающих жизни или здоровью граждан».

Принятые поправки предусматривают также то, что для «контртеррористической деятельности» теперь можно будет привлекать инкассаторские службы.

Инкассаторам могут поручить охрану объектов, сопровождение транспорта и обеспечение безопасности людей. Применять силу и оружие они смогут наравне с военизированной охраной.

Законопроект был одобрен Советом Республики, сейчас его должен подписать Александр Лукашенко. В самом тексте законопроекта сказано, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.