В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина

Российские войска обстреляли центральную часть Херсона, рассказал глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Во время обстрела был ранен 57-летний мужчина, позже он умер в больнице.

Днем российские военные обстреливали Херсонскую территориальную громаду. В результате атаки повреждены дома, 79-летняя женщина получила минно-взрывную травму.

Ночью Херсон и пригород также были под обстрелами. Снаряды повредили частные дома и многоэтажки, из-за атак возникли перебои с электрикой. Местная жительница получила травмы.