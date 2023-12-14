Гродненец заработал на обмене криптовалюты больше 50 000 $, половину суммы забрал суд

Гродненец заработал на криптобиржах 160 095 рублей и 3 копейки — его осудили по административной статье о незаконной предпринимательской деятельности (часть 3 статья 13.3 КоАП). Об этом говорится в судебном постановлении, внимание на документ обратило Hrodna.life.

Иск в экономический суд Гродненской области направила инспекция Министерства по налогам и сборам.

Гродненец помогал проводить сделки с токенами, но пользовался для этого криптобиржей, которая не является оператором обмена криптовалюты в Беларуси. Этим он нарушил требования Декрета № 8 2017 года «О развитии цифровой экономики», говорится в постановлении.

Беларус попросил прекратить дело против него из-за отсутствия состава правонарушения. В суде он сказал, что сделки совершал сам, в собственных интересах и за свои деньги. По мнению гродненца, он действовал в рамках права согласно Декрету № 8 «О развитии цифровой экономики».

Суд счел, что правонарушение есть. Гродненцу назначили 1110 рублей штрафа и постановили конфисковать у него половину дохода.