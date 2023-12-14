Силовики задержали минчанина за «экстремистские материалы и нацистскую символику» в интернете

Силовики отчитались о задержании жителя района Лошица в Минске, провластный канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с ним.

На видео задержанный мужчина говорит, что был подписан «на экстремистские телеграм-каналы», «публиковал в соцсетях изображения нацистского содержания», «ждал, когда калиновцы придут освобождать Беларусь и готовился к их приходу». На видео руки у минчанина скованы наручниками, поверх, как смирительная рубашка, надета футболка.

Авторы провластного канала пишут, что против задержанного возбуждено уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).