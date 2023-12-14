Новополоцкий суд приговорил 15‑летнего парня к 10 годам колонии по статье о незаконном обороте наркотиков

Суд в Новополоцке приговорил 15-летнего подростка к 10 годам колонии, пишет «Новополоцк сегодня». Как уточняет Белта, парня судили по статье о незаконном обороте наркотиков (часть 4 статьи 368 УК).

Как пишет «Новополоцк сегодня», подросток увидел объявление о подработке в одном из телеграм-каналов. Получил от куратора первое задание — забрать в тайнике наркотик, расфасовать по мелким партиям и сделать закладки на территории города.

Меньше чем через неделю его задержали.

Суд над подростком проходил в закрытом режиме, но на оглашение приговора позвали учеников нескольких местных школ.