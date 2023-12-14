Беларусь вошла в топ‑3 стран по количеству журналистов в заключении

Беларусь вместе с Китаем и Мьянмой вошла в тройку стран, где в заключении содержится больше всего журналистов. Об этом говорится в годовом отчете организации «Репортеры без границ».

За решеткой в Беларуси находятся 39 журналистов — на семь больше, чем в прошлом году. В Китае в заключении находится 121 журналист, во Мьянме — 68.

С начала года в мире убиты 45 журналистов, по данным на 1 декабря в заложниках находятся 54 сотрудника медиа. Пропавшими без вести считаются 84 человека, треть из них — мексиканцы.