Армия России ночью обстреляла Одессу, ранены 11 человек

В ночь с 13 на 14 декабря российские войска обстреляли Одессу, ранены 11 человек, трое из них — дети, пишет пресс-служба ГСЧС.

В результате обстрелов повреждения получили 11 зданий, случился пожар — загорелся легковой автомобиль и хозяйственное сооружение.

В районе, пострадавшем от обстрела, спасатели организовали работу мобильного пункта обогрева.

Кроме того, ночью под обстрелы попали Николаевская и Херсонская области страны. В Херсонской области ракетами было атаковано село Миролюбовка, там погибла 63-летняя местная жительница. При обстреле повреждения получили частные строения и школа, частично разрушено здание местной амбулатории.

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Украину при помощи ЗРК С-300 и ударными беспилотниками Shahed. 41 из 42 запущенных беспилотников удалось сбить силами ПВО.