Суд приговорил к 3 годам колонии экс‑политзаключенного Александра Плескацевича, обвиняемого в нанесении надписей и свастик

Брестский областной суд приговорил бывшего политзаключенного Александра Плескацевича к 3 годам колонии за злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК) и реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 130-1 УК). Об этом пишет пресс-служба суда.

Экс-политзаключенного обвинили в нанесении надписей и свастик на стены фельдшерско-акушерского пункта, магазина, а также на опоры ЛЭП. Брестские правозащитники писали, что с февраля по июнь 2023 года на зданиях появлялись сделанные углем надписи: «Смерть лукашистам», «Слава фюреру», «Наши герои Адольф Гитлер, Степан Бандера», «Возмездие», «Имя мне легион».

В суде Плескацевич не признал вину.

Это уже второе уголовное дело в отношении него с 2020 года. Как пишет «Вясна», после освобождения Плескацевича задерживали по административному делу и арестовывали на 10 суток за то что он с 16 по 27 февраля нанес на семь окон и фасад дома «бело-красно-белую символику».

В январе 2021 года Александр Плескацевич был осужден на два года химии по статье о хулиганстве (статья 339 УК) за то, что раскрасил красной и белой краской дома и столбы в своей деревне, а на одном из столбов также оставил надпись «Света, я вас люблю».

Исправлено в 19:43. Исправлена неверная информация о приговоре, изменен заголовок.