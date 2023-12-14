Задержанных сотрудниц телеканала «Ранак» обвиняют по статье о создании «экстремистского формирования»

Задержанные в начале декабря главная редакторка и корреспондентка светлогорского телеканала «Ранок» обвиняются по статье о создании экстремистского формирования (статья 361-1), пишет телеграм-канал МВД. Кроме того, по этой статье обвиняется еще один сотрудник телеканала, покинувший Беларусь.

О задержании главной редакторки «Ранка» Юлии Довлетовой и корреспондентки Людмилы Анденко стало известно 8 декабря. Их обвиняют в создании телеграм-канала в 2020 году, в котором, как пишет МВД «публиковалась информация, направленная на организацию, подготовку и совершение массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов». О каком именно канале идет речь — неизвестно.

Силовики летом 2023 года уже приходили в редакцию «Ранка», позже телеканал был признан «экстремистским формированием».