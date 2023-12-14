«Радыё Свабода»: на паралимпийца Алексея Талая в Украине завели уголовное дело

Деятельность паралимпийца Алексея Талая по вывозу в Беларусь детей с оккупированных украинских территорий в Украине расследуется в рамках уголовного дела, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Деятельность Талая расследуется в рамках уголовного дела по статье о нарушении законов и обычаев войны (части 1 и 2 статьи 438 УК Украины). В секретариате украинского омбудсмена также обратили внимание на то, что принудительное перемещение детей подпадает под три статьи Римского статута Международного уголовного суда: геноцид в виде депортации, преступление против человечности и военное преступление.

Указанное дело расследует Главное следственное управление СБУ. Оно было заведено 21 марта 2022 года по фактам российских военных преступлений в Украине. Деятельность Талая рассматривают как один из эпизодов этого дела.

Кроме того, в секретариате омбудсмена дополнили, что следователям были направлены материалы о более чем двух тысячах детей, которых с сентября 2022 по май 2023 перевезли в детский центр «Дубрава» в Минской области.

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В секретариате уполномоченного по правам человека не ответили на вопрос «Радыё Свабода» о том, является ли Александр Лукашенко фигурантом указанного уголовного дела. Там отметили также, что переговоры по возвращению детей Украина ведет только с Россией.

Алексей Талай — беларуский провластный активист, паралимпиец, глава фонда имени самого себя. В последние полтора года вывез из Украины в Беларусь на «оздоровление» более 1000 детей.