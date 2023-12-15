Автор «Вселенной Метро 2033» Сергей Антонов провел двое суток в ИВС и уехал из Беларуси

Беларуский журналист и писатель Сергей Антонов провел двое суток в изоляторе временного содержания и уехал из Беларуси, сообщает телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

По информации авторов канала, в начале декабря Антонова вызвал к себе начальник КГБ по Быхову и предъявил два документа из Могилевского УКГБ, в которых говорилось, что журналист работал на издание «Могилев Медиа». Незадолго до этого 6ТV.bу «Могилев Медиа» и «Навіны Магілеўскага рэгіену» признали «экстремистским формированием».

Как пишет MAYDAY.TEAM, сотрудники КГБ приехали на работу и домой к Антонову, у него изъяли технику. «Ему предлагали "сознаться в работе на сайт" и угрожали, что если он этого не сделает, то его отправят в СИЗО КГБ», — говорится в сообщении канала.

Антонова на двое суток поместили в ИВС, после освобождения он уехал из Беларуси.

Ранее MAYDAY.TEAM писал, что 5 и 6 декабря силовики проводили массовые обыски в Могилеве.

Сергей Антонов — журналист и писатель-фантаст, автор ряда книг серии «Вселенная Метро 2033», собственный корреспондент газеты «Частный детектив», член российского Союза писателей.

«Вселенная Метро 2033» — литературная серия, куда входят романы и рассказы разных авторов. Все они дополняют произведения российского писателя Дмитрия Глуховского «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035».