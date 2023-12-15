Силовики задержали сотрудника «Беларусбанка» за участие в протестах и слив информации в чаты «Голос» и Nexta

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанным работником «Беларусбанка».

На видео задержанный говорит, что прошел регистрацию в плане «Перамога» и с 2015 участвовал в протестах. Также беларус рассказал, что был подписан на «деструктивные каналы» и скидывал информацию в чат-боты Nexta, «Голос», «Беларусь головного мозга».

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Задержанный сообщил, что был подписан на канал «Отряд гражданской самообороны» и изучал информацию о них. «Медиазона» нашла во «Вконтакте» похожего человека. Его зовут Артур Филиппов, ему 35 лет.

По какой статье задержали беларуса и в каком статусе он находится — неизвестно.