Минский клуб «Брюгге» выставили на продажу

На сайте biz4y появилось объявление о продаже минского клуба «Брюгге». Его можно купить за 20 тысяч долларов, заметило «Зеркало».

Вместе с помещением старые владельцы передадут новым страницу в инстаграме, лицензию на продажу алкоголя, юридическое лицо и оборудование. В объявлении сказано, что решение о продаже «не связано с деятельностью клуба».

Караоке-клуб «Брюгге» был площадкой для выступлений Neuro Dubel, Nizkiz, Shuma, Akute и других беларуских и зарубежных исполнителей. В последнее время на его месте работал фитнес-клуб.