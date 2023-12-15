Силовики задержали доцента БГУ Алексея Семенцова

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео о задержании доцента БГУ. По данным «Нашай Нівы», задержанный — доцент кафедры коммуникативного дизайна факультета социокультурных коммуникаций Алексей Семенцов.

На камеру мужчина говорит, что в 2020 году он принимал участие в митингах и был подписан на канал, признанный «экстремистским». Семенцов добавил, что рассказывал о беларуских новостях друзьям из России.

В чем конкретно обвиняют сотрудника университета, неизвестно.

Обновлено в 12:37. Добавлена информация от «Нашай Нівы».