В Беларуси будут судить одного из причастных к сожжению Хатыни; он умер в 2015 году

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед направил в Верховный суд уголовное дело в отношении Владимира Катрюка — одного из причастных к сожжению Хатыни, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня мною направлено в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Катрюка. Это один из палачей, который в том числе принимал участие в сожжении Хатыни, но, скрывшись на территории Канады, избежал наказания. Умер в 2015 году», — сказал Швед.

По его словам, Верховный Суд определит, какой суд будет рассматривать это дело.

17 июля Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно нему, разрешается заводить уголовные дела на мертвых людей, совершивших преступления против мира и безопасности человечества и военные преступления.

В апреле 2021 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о геноциде беларуского народа в годы Великой Отечественной войны. К июню 2023 года в рамках дела допросили более 16,5 тыс. человек и провели 477 осмотров мест происшествий.