Приговоренного к 2,5 годам колонии политика Николая Козлова на 2 месяца поместили в ПКТ

Приговоренного к 2,5 годам колонии лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова на 2 месяца поместили в ПКТ, пишет «Парламентский Канал».

Это случилось в конце ноября, уточняют авторы канала. С чем связана такая мера, неизвестно.

ПКТ — камера, в которую осужденного могут поместить за нарушение внутреннего распорядка колонии. Об условиях в помещениях камерного типа читайте здесь: Карцер, ПКТ, ШИЗО — что это такое? Как наказывают политзаключенных, которые уже находятся за решеткой

В ноябре 2022 года Николая Козлова приговорили к 2,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

По версии СК, Козлов «вдохновился идеей уличной бойни» и «в августе 2020 года не только принимал активное участие в массовых бесчинствах на улицах Минска, но и активно использовал граждан Беларуси в низменных целях своих кураторов».