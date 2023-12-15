Украинский депутат подорвал гранату во время заседания сельской рады

Во время заседания Керецковской сельской рады в Закарпатской области украинский депутат Сергей Батрин подорвал гранату, пишет МВД Украины. 26 человек получили ранения.

Шестеро пострадавших, в том числе сам подрывник, находятся в тяжелом состоянии, пишет ведомство. Дело о подрыве полиция квалифицировала как незаконное обращение с оружием. СБУ будет расследовать подрыв по статье о террористическом акте.

Обновлено в 19:10. По новым данным МВД Украины, депутат, подорвавший гранату, выжил и находится в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о его смерти. Добавили имя депутата и статьи, по которым квалифицируется подрыв.