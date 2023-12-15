В Могилеве задержали преподавателей и журналистов, среди них — кандидат наук и экс‑директор музея

На телеканале «Беларусь-4» в передаче «Все по делу» рассказали о недавних задержаниях могилевских журналистов и преподавателей.

В сюжете показали задержание бывшего директора музея истории Могилева Алексея Батюкова. Также среди задержанных оказались журналист Борис Вырвич, экс-преподаватель МГУ Александр Агеев и кандидат педагогических наук Игоря Шарухо.

Ведущая передачи связала задержание могилевчан с деятельностью ресурсов 6ТV.bу и «Могилев Медиа», признанных «экстремистскими формированиями». Алексея Батюкова пропагандистка назвала «подельником» Дмитрия Соловьева, руководителя могилевских изданий, признанных «экстремистскими».

Преподаватели Игорь Шарухо и Александр Агеев рассказали, что сотрудничали с «Могилев Медиа», но их тексты изменяли до неузнаваемости. Показали в сюжете и задержанного журналиста Бориса Вырвича.

По какой статье обвиняют задержанных и в каком статусе они находятся — неизвестно.

6 декабря ресурсы 6TV Bielarus, «Могилев Медиа» и «Навіны Магілеўскага рэгіену» признали «экстремистскими формированиями». После этого обыски прошли у журналиста Бориса Вырвича, преподавателя Александра Агеева, экс-директора музея истории Могилева Алексея Батюкова, кандидата педагогических наук Игоря Шарухи, Петра Мигурского и журналиста Сергея Антонова.

Бориса Вырвича отпустили после допроса. Сергей Антонов уехал из Беларуси спустя двух дней нахождения в ИВС.