КГБ признал чат «Россия это зло» «экстремистским формированием»

Телеграм-чат «Белорусско-грузинско-украинский чат "Россия это зло"» КГБ признал «экстремистским формированием», следует из обновленного списка на сайте МВД.

В списке перечислено несколько фамилий: Павел Турчанинов, Станислав Лупоносов, Ева Рамазанова, Михаил Мойсак, Дмитрий Невгеня, Ольга Синелева и Руслан Зубков. КГБ называет их участниками чата.

На момент написания новости в чате состоят 119 человек. В его описании сказано, что канал «создан в связи с засильем москалей среди администраторов русскоязычных чатов в Грузии. Здесь же администратор — белорус».