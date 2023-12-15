Из ЕГУ уволили преподавателя Сергея Селецкого; ранее его обвинили в харассменте

Из ЕГУ уволили преподавателя и художника Сергея Селецкого, которого ранее студентки университета обвинили в харассменте, пишет KYKY. Информацию об увольнении Селецкого также подтвердили «Нашай Ніве» в отделе коммуникации университета.

В середине сентября в Вильнюсе отменили выставку Сергея Селецкого в пространстве CreateCulture Space. Против выставки выступили бывшие и нынешние студентки университета, обвинившие Селецкого в харассменте.

После этого своими историями с медиа начали делиться девушки, подвергшиеся харассменту со стороны Селецкого. Например, у издания KYKY вышло два текста на эту тему.

ЕГУ начал внутреннее расследование, отстранив Селецкого от работы на 10 дней. Сам преподаватель подал жалобу на одну из студенток в комиссию по этике университета. По его мнению, она порочила его и ЕГУ в СМИ. Комиссия приняла жалобу.

Внешняя комиссия, в которую вошли правозащитница, юристка и вице-президентка Союза студентов Литвы, приняла решение об увольнении преподавателя. Спустя три недели ректор университета сообщил, что увольняет Селецкого.