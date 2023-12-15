В гомельской квартире правозащитника Леонида Судаленко прошел обыск

В квартире правозащитника Леонида Судаленко в Гомеле прошел обыск. Об этом правозащитник написал в своем фейсбуке.

«У гэтыя хвіліны ў Гомелі скончыўся ператрус кватэры, дзе жыве мая сям'я. Што шукаюць — не кажуць, нічога не забралі. Стала вядома пра аб'яву мяне ў Беларусі ў вышук», — написал Судаленко.

Несколько дней назад обыск прошел в частном доме Судаленко. Также на земельный участок правозащитника наложили арест.

В начале ноября Судаленко сообщил, что стал подозреваемым по уголовному делу о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

В 2021 году правозащитника осудили на три года колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Он вышел на свободу в июле 2023 года и вскоре уехал из Беларуси.