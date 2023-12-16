Украина вернула трех детей из России и с оккупированных территорий

Украина вернула с оккупированных территорий и России трех детей, написал в своем телеграм-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Детей вернули при посредничестве Катара.

«Это мой народ, это мои дети». Кто с разрешения Александра Лукашенко вывозит в Беларусь детей из оккупированных городов Украины

Брата и сестру 2008 и 2011 года рождения удалось вывезти с временно оккупированных территорий Херсонской области. Мальчика 2011 года вернули матери на территории Грузии. Как пишет украинский омбудсмен, до этого он находился в России, куда без разрешения был вывезен отцом.

Как ранее сообщал омбудсмен, более чем 19,5 тысяч украинских детей были вывезены в Россию.

Также недавно стало известно, что тело одного из вывезенных детей 2 года пролежало в морге Мозыря.