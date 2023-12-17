Власти Белгородской области сообщили о перестрелке с украинскими военными

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о перестрелке с украинскими военными у границы.

По его словам, российское село Теребрено находится под обстрелом. В некоторых населенных пунктах есть повреждения линий электропередач.

Бои в лесу у Теребрено, где проживают порядка 200 человек, начались днем, пишут Baza и белгородское издание «Пепел». Через границу «проникла небольшая ДРГ — до 10 человек», а «для отражения атаки были задействованы вертолеты», утверждает «Пепел».

Белгородское издание публикует фотографии очевидцев из этого района, на которых видны столбы дыма.

ГУР Украины заявило, что атаку на Белгородскую область провели «противники кремлевского режима», которые «уничтожили взводный опорный пункт российских войск». О своей причастности к операции сообщил легион «Свобода России» — подразделение россиян, воющих в составе ВСУ.

«Штурмовые отряды Легиона "Свобода России" зашли в Белгородскую область РФ, уничтожили взводный опорный пункт путинских войск неподалеку уже знакомого нам Теребрено, выполнили поставленные задачи и уже вернулись», — сказано в телеграм-канале объединения.

Обновлено в 20:52. Добавлена информация от ГУР Украины и легиона «Свободная Россия».