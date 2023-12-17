Осужденный на 3 года колонии журналист Геннадий Можейко вышел на свободу

На свободу вышел осужденный на 3 года журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко. Информацию об этом на сайте «Вясны» заметило издание «Позірк».

Правозащитники указали, что Можейко освободился 23 ноября 2023 года. По данным «Позірка», он полностью отбыл наказание.

В марте 2023 года Минский городской суд приговорил журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко к 3 годам колонии общего режима за разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорбление представителя власти (статья 369 УК). 23 июня 2023 года его добавили в «перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».

Можейко — автор статьи об убитом в перестрелке с сотрудниками КГБ минчанине Андрее Зельцере. Журналиста задержали 1 октября 2021 года.

По версии обвинения, Можейко «действуя по мотивам политической и идеологической вражды, в период с 23 июня 2020 года по октябрь 2021 года совершил ряд преступлений». Также он, «изготовил и разместил в интернете негативные, непристойные и недопустимые» высказывания в отношении Лукашенко.