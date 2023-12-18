Задержанный Алексей Батюков звонил знакомым после прихода силовиков; их разговор показали на госТВ

5 и 6 декабря силовики проводили обыски и задержания в Могилеве. Среди задержанных был и бывший директора музея истории Могилева Алексея Батюкова. Его знакомые рассказали БАЖ о подозрительных звонках от Алексея.

В сюжете телеканала «Беларусь-4» было показано задержание Батюкова, а также озвучены фрагменты его разговора с журналистом Дмитрием Соловьевым, уехавшим из Беларуси. Как сам Соловьев рассказал БАЖ, Алексей действительно звонил ему, и это было уже после прихода силовиков.

«У перадачу ўключаныя фрагменты маіх гутарак з Бацюковым праз тэлеграм. Першая размова адбылася 6 снежня: Аляксей распытваў мяне, як можна з’ехаць з Беларусі. Але мяне насцярожыла, што ён падрабязна распытвае пра тое, чым людзі з падобнымі намерамі звычайна не цікавяцца. 7 снежня ад яго быў яшчэ адзін падобны званок», — рассказал он.

Как было сказано в сюжете на госканале, задержание Батюкова и других могилевчан было связано «с деятельностью ресурсов 6ТV.bу и "Могилев Медиа"», недавно признанных «экстремистскими формированиями».

По мнению Дмитрия Соловьева, силовики заставили Алексея Батюкова звонить ему, чтобы получить интересующую их информацию.