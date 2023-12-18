Беларуская ЛГБТ-активистка, которая протестовала у зданий МВД и КГБ, презентовала книгу на беларуском языке

Беларуская ЛГБТ-активистка Вика Биран презентовала в Берлине свою книгу на беларуском языке «Я танцую», об этом девушка рассказала у себя на странице в инстаграм.

Изданию «Наша Ніва» Биран рассказала, что началом книги считает тюремный дневник, который она вела, пока отбывала сутки за участие в женском марше в сентябре 2020 года: «Писать — это давно уже мой способ проживания событий. Когда я их "выписываю", голова становится свободной от разной х**ни, я могу двигаться дальше спокойно. В камере была ручка и бумага, и я писала коротенькие заметки».

Но после заметки Биран нашли и забрали работники Окрестина.

«Так я поняла, что их цель — забрать у меня как можно больше свобод, включая свободу думать и писать о том, что я считаю важным. После этого шмона я начала более ответственно относиться к прятанию своих бумажек: и в трусы их запихивала, и в носки. Очень за них держалась, так как знала, что даже в тюрьме событий происходит много, и как выйду — то забуду все мелочи, а хочется их помнить, от них оттолкнуться и двинуться (как всегда) дальше. И зафиксировать всю ту несправедливость, что была вокруг и которой никто не заслуживает», — рассказала девушка.

Презентация книги прошла на беларуском и немецком языке. Заказать книгу «Я танцую» можно на сайтах «Кнігаўка» и Allegro.

Вика Биран — беларуская активистка ЛГБТ-движения. В 2018 году девушка сфотографировалась у зданий МВД, КГБ и Дома правительства с плакатом «Сами вы подделка» в знак протеста против гомофобного заявления Министерства внутренних дел, которое ведомство разместило у себя на сайте. Сейчас эта страница удалена.

«Как ни крути, но однополые отношения — это подделка. А суть подделки всегда одинакова — обесценивание истины. ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за "свои права", и сам день сообщества — всего лишь подделка! Беларусь опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака. Но при этом мы в равной степени открыты для всего полезного, нужного, прогрессивного: для всего того, что улучшит жизнь белоруса и будет способствовать развитию общества в целом. Мы — за подлинное, они не пройдут!» — отмечалось в заявлении.