Силовики задержали основателя компаний по производству дронов

Силовики задержали основателя компаний aOrion и United Vehicle Robotics, видео с мужчиной опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал Книга ГУ«БАЗА».

«Медиазона» нашла страницу задержанного «Вконтакте», его зовут Вадим Черевко. На странице Черевко в linkedin указано, что он — основатель компании aOrion и соостнователь компании United Vehicle Robotics. В ролике силовиков задержанный говорит, что в aOrion занимает должность замдиректора по развитию.

В видео мужчина рассказывает, что его компания занимается производством гражданских дронов. Черевко добавляет, что в фирме «разговаривали с правоохранителями о том, как можно эксплуатировать» беспилотники.

На камеру мужчина говорит, что несколько раз принимал участие в протестах в 2020 году.

aOrion занимается разработкой и производством профессиональных дронов для бизнеса и госслужб.

United Vehicle Robotics занимается проектированием и разработкой автономных грузовых дронов-вертолетов и грузовых беспилотных авиационных систем вертолетного типа.