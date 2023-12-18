Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве поездов на БАМе, этапировали в Улан‑Удэ

Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве поездов в России, этапировали в Улан-Удэ, пишет телеграм-канал инициативы «Зона солидарности».

О том, что беларус отправлен в столицу Бурятии, волонтерам инициативы сообщили в СИЗО-1 Иркутска, где ранее находился Сергей Еремеев.

Сергей Еремеев — задержанный в России беларус родом из Полоцка. 9 декабря городской суд Омска арестовал его до 30 января 2024 года. Взрывы в тоннеле были квалифицированы как теракт. У знакомых Сергея в Полоцке сотрудники КГБ провели обыски.

В 2020 году Сергей работал на заводе «Нафтан» и участвовал в стачке.