Силовики задержали минчанина за участие в акциях протеста в 2020 году

Силовики отчитались о задержании 24-летнего минчанина, видео с ним опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

На камеру мужчина рассказывает, что учувствовал в митингах и до сих пор не удалил фотографии в соцсетях.

- Зарегистрировался в плане «Перамога», хотел перемен, но ничего не получилось, — говорит на камеру парень.

Согласно соцсетям, задержанного зовут Владислав Федорович. Парень увлекается ролевыми играми, участвовал во встречах ролевиков вселенной «Звездных войн».

В ролике силовики показывают предметы, которые похожи на пистолет и гранату. В соцсетях Федоровича много фото с игр в страйкбол, и предметы, который демонстрируют силовики, скорее всего — страйкбольная амуниция.