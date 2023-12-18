Путин упростил для беларусов получение российского гражданства

Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для беларусов, граждан Молдовы и Казахстана, документ уже вступил в силу.

Теперь граждане Беларуси, Молдовы и Казахстана, постоянно живущие в России, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство в РФ независимо от срока проживания в России.

При этом граждане Молдовы и Казахстана должны предоставить документ, подтверждающий владение русским языком, а также знание истории и основ законодательства России. На беларусов эти требования не распространяются.