Некоторых подследственных из СИЗО на Володарского в январе переведут в новое СИЗО в Колядичах

Некоторых подследственных переведут из СИЗО №1 на улице Володарского в Минске в СИЗО в Колядичах. Об этом «Зеркалу» рассказали родственники заключенных

Переводить подследственных в новое СИЗО начнут с 8 января. Критерии, по которым определяют тех, кого будут переводить, неизвестны. Издание пишет, что некоторые рады переводу, поскольку рассчитывают, что в новом корпусе будет лучше, другие наоборот опасаются того, что в новом здании еще не все готово.

Строительство нового здания СИЗО и больницы для заключенных началось в Колядичах еще в 2010 году. Согласно последним изменением сроков сдачи объекта, больницу должны были доделать в 2021 году, а сам изолятор — в 2023-м.

Предполагается, что в итоге СИЗО № 1 полностью переедет в Колядичи, а Пищаловский замок на улице Володарского, в котором он размещается сейчас, передадут Минску. Есть планы по его реставрации.