Московский театр отменил спектакль по книге писателя Саши Филипенко

Московский театр «На покровке» отменил показ спектакля по книге «Кремулятор» беларуского писателя Саши Филипенко, об этом сам писатель рассказал в эфире канала «Живой гвоздь».

По словам писателя, спектакль был уже готов, его премьера была запланирована на январь, однако она не состоится.

«Вызвали режиссерку, сказали, что не будет спектакля», — сказал писатель.

Кроме того, по словам писателя, одного из актеров спектакля полторы «отвезли в военкомат», повестку ему вручили прямо в театре. Саша Филипенко предполагает, что спектакль запретили после анонса в российской «Независимой газете».

Как рассказал Саша Филипенко «Новой газете», причиной отмены премьеры могла стать как его политическая позиция, так и содержание самого спектакля — постановка посвящена событиям, происходившим во времена сталинских репрессий.

Еще одна премьера «Кремулятора» пройдет в феврале в Берлине. Там спектакль ставит режиссер Максим Диденко.

«Кремулятор» — роман Саши Филипенко, вышедший в 2022 году, в его основе — материалы следственного дела первого директора Московского крематория Петра Нестеренко, который работал на территории Донского кладбища в годы советских репрессий.