В доме у политика Александра Милинкевича прошел обыск

В доме политика Александра Милинкевича в деревне Бершты Щучинского района прошел обыск, пишет «Белсат».

По информации телеканала, двери квартиры опечатали. Сам политик рассказал «Медиазоне», что не знает причины обыска и о том, заведено ли на него уголовное дело. В доме, в котором прошел обыск, никто не живет. За ним присматривают родственники и друзья, которые останавливаются в доме, когда приезжают на рыбалку.

Александр Милинкевич — экс-кандидат в президенты на выборах в 2006 году и кандидат физико-математических наук. В 2023 году Милинкевич стал советником Светланы Тихановской по вопросам реализации европейского выбора Беларуси.