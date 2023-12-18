Полиция в Гданьске задержала беларуску по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Полиция в Гданьске задержала 24-летнюю беларуску и двух 25-летних граждан Украины. Задержанных обвиняют в незаконном обороте наркотиков, на три месяца их поместили под стражу , пишет Polskieradio.pl со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сказано в сообщении ведомства, в прошлую среду полицейские патрулировали район улицы Белградской в Гданьске. В какой-то момент они обратили внимание на автомобиль Audi A4, водитель которого внезапно перестроился. Полицейские остановили машину досмотра. Украинцы и беларуска во время досмотра «вели себя нервно». Полицейские заметили в отделении водительской двери автомобиля большое количество пакетов и заподозрили, что это могут быть наркотики.

В итоге при обыске квартиры и автомобиля задержанных полиция обнаружила и изъяла около трех килограммов различных видов наркотиков.

Как пишет пресс-служба полиции, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.