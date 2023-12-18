12 беларуских чиновников и военных попали под новые санкции Евросоюза
12 беларуских чиновников и военных попали под новые санкции Евросоюза
18 декабря 2023, 21:12
 
 
 
 
 

18 декабря Евросоюз принял 12-й пакет санкций в отношении России из-за войны против Украины. В список попали и 12 беларуских чиновников и военных, заметило издание Reform.by.

В новый санкционный список вошли:

  • Олег Мищенко, первый замглавы Государственного военно-промышленного комитета;
  • Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности;
  • Алексей Лабко, начальник 230-го общевойскового полигона;
  • Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совбеза;
  • Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны;
  • Василий Герасимов, председатель КГК;
  • Виталий Ефанов, начальник 174-го учебного полигона ВВС и войск ПВО;
  • Леонид Давидович, командир 61-й авиабазы в Барановичах;
  • Сергей Лагодюк, замначальника генштаба ВС;
  • Владимир Череухин, начальник гомельского филиала «Белаэронавигации»;
  • Вячеслав Россолай, зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета;
  • Александр Докучиц, начальник брестского филиала «Белаэронавигации».

Также в санкционный список включили уроженку Витебска Галину Катющенко — председателя «избирательной комиссии» в оккупированной части Запорожской области.

Всего в санкционном пакете 140 физлиц и организаций.

     