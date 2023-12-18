12 беларуских чиновников и военных попали под новые санкции Евросоюза

18 декабря Евросоюз принял 12-й пакет санкций в отношении России из-за войны против Украины. В список попали и 12 беларуских чиновников и военных, заметило издание Reform.by.
В новый санкционный список вошли:
- Олег Мищенко, первый замглавы Государственного военно-промышленного комитета;
- Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности;
- Алексей Лабко, начальник 230-го общевойскового полигона;
- Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совбеза;
- Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны;
- Василий Герасимов, председатель КГК;
- Виталий Ефанов, начальник 174-го учебного полигона ВВС и войск ПВО;
- Леонид Давидович, командир 61-й авиабазы в Барановичах;
- Сергей Лагодюк, замначальника генштаба ВС;
- Владимир Череухин, начальник гомельского филиала «Белаэронавигации»;
- Вячеслав Россолай, зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета;
- Александр Докучиц, начальник брестского филиала «Белаэронавигации».
Также в санкционный список включили уроженку Витебска Галину Катющенко — председателя «избирательной комиссии» в оккупированной части Запорожской области.
Всего в санкционном пакете 140 физлиц и организаций.