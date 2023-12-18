12 беларуских чиновников и военных попали под новые санкции Евросоюза

18 декабря Евросоюз принял 12-й пакет санкций в отношении России из-за войны против Украины. В список попали и 12 беларуских чиновников и военных, заметило издание Reform.by.

В новый санкционный список вошли:

Олег Мищенко, первый замглавы Государственного военно-промышленного комитета;

Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности;

Алексей Лабко, начальник 230-го общевойскового полигона;

Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совбеза;

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны;

Василий Герасимов, председатель КГК;

Виталий Ефанов, начальник 174-го учебного полигона ВВС и войск ПВО;

Леонид Давидович, командир 61-й авиабазы в Барановичах;

Сергей Лагодюк, замначальника генштаба ВС;

Владимир Череухин, начальник гомельского филиала «Белаэронавигации»;

Вячеслав Россолай, зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета;

Александр Докучиц, начальник брестского филиала «Белаэронавигации».

Также в санкционный список включили уроженку Витебска Галину Катющенко — председателя «избирательной комиссии» в оккупированной части Запорожской области.

Всего в санкционном пакете 140 физлиц и организаций.