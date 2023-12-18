Российские войска обстреляли Херсонскую область, погиб один человек

Российские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии и минометов, атаковали дронами и сбросили несколько управляемых авиационных бомб, сообщила пресс-служба МВД Украины.

В МВД отметили, что сообщения о повреждении домов мирных граждан поступали от жителей сел Золотая Балка, Тягинки, Приднепровского, Садового, Антоновки.

Под огнем артиллерии оказались прибрежные кварталы центральной части и Корабельного района Херсона. Там от обстрелов погиб 81-летний мужчина.

Беспилотники атаковали следственно-оперативную группу полиции в Тягинке. Взрыв раздался рядом со служебной машиной. Сотрудники полиции не пострадали.

В Дарьевской общине повреждены 7 жилых домов и административное здание. Там от обстрелов травмы получили 9 сотрудников полиции.