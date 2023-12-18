Беларуска вернулась из Польши через «комиссию по возвращению», ее будут судить

Беларуска Татьяна Соболь вернулась из Польши через «комиссию по возвращению», но ее все равно будут судить по уголовной статье. Сюжет о беларуске показали по госканалу СТВ.

В интервью СТВ женщина рассказала, что в 2020 году участвовала в протестах, чтобы «посмотреть на красивых людей». Тогда они вышла на дорогу, чтобы «сделать фото с сердечками».

На камеру Соболь говорит, что три года жила в страхе, потому что «приходила информация, что людей постоянно ищут, тех, кто ходил [на протесты]». Летом 2023 года она уехала в Польшу, где уже год жила ее дочь.

Находясь в Польше, женщина узнала, что против нее возбудили уголовное дело за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК). Через «комиссию по возвращению» Соболь решила вернуться в Беларусь, где была задержана.

В сюжете показывают, что женщине изменили меру пресечения с нахождения под стражей на залог. Но уголовное дело не закрыто, и Соболь будут судить.

«Комиссия по возвращению» была создана в феврале 2023 года указом Лукашенко. В документе говорится, что беларус, покинувший страну и опасающийся преследования, может обратиться в комиссию, где его проинфомируют о наличии или отсутствии возбужденного в отношении него уголовного дела или административного процесса. А также – о возможности их прекращения.

В числе членов комиссии сотрудники госканалов — Григорий Азаренок, Марат Марков, Иван Эйсмонт, силовики — генеральный прокурор Андрей Швед, который является председателем комиссии, министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель КГБ Иван Тертель и другие.