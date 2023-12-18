Осужденного во второй раз Дмитрия Сущика поместили в ШИЗО

Осужденного во второй раз Дмитрия Сущика отправили в ШИЗО в оршанской ИК-8, пишет правозащитный центр «Вясна». По какой причине и на какой срок Дмитрия поместили в изолятор — неизвестно.
Дмитрий Сущик был задержан в январе 2022 года российскими пограничниками при попытке выехать из страны. Уже через месяц его осудили на 1,5 года колонии по статьям об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и надругательстве над госсимволами (статья 370 УК).
В августе Дмитрий Сущик должен был выйти на свободу, но стал подозреваемым по уголовному делу о злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). Судья Наталья Козел приговорила его к еще одному году и 15 дням колонии.