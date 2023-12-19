За 10 донатов полку Калиновского беларуса приговорили к 5 годам колонии

Минский областной суд приговорил беларуса к 5 годам колонии усиленного режима по обвинению в финансировании «экстремистской деятельности» (часть 2 статьи 361-3 УК). Об этом пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

По информации «Вясны», речь идет о Чеславе Кононовиче. Согласно обвинению, он сделал 10 донатов полку Калиновского общей суммой более 1200 рублей. Подробности дела неизвестны.

20 ноября могилевчанина приговорили к 5 годам колонии за переводы «неназванной организации» и полку Калиновского.

Поймай меня, если сможешь. Инструкция для тех, кто донатил через фейсбук

Обновлено в 11:36. Добавлено имя осужденного.