Украинку, отправившую два видео с военной техникой «Зеркалу», приговорили к 2,5 годам колонии

Брестский областной суд приговорил украинку Екатерину Брюханову к 2,5 годам колонии. Верховный суд оставил приговор без изменения, пишет генпрокуратура.

Брюханову обвинили в содействии «экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4 УК). Украинка отправила два видео с военной техникой в чат-бот издания «Зеркало».

Девушку задержали 25 июля на беларуской границе. Силовики взяли у Брюхановой телефон на проверку, где обнаружили, что 30 марта 2022 года она отправила в чат-бот «Зеркала» два видео с передвижением российской техники под Минском. Девушку задержали и поместили в СИЗО.

Екатерина Брюханова закончила университет в Китае, а в 2016 переехала в Беларусь, где работала переводчицей с китайского.