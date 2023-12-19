Экс‑ведущий «Калыханки» выпустил книгу с космической сказкой для детей

Экс-ведущий «Калыханки» Александр Жданович, известный по роли Маляваныча, выпустил книгу с космической сказкой для детей «Кропля ў космасе». Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Пра што мараць хлопчыкі і дзяўчаткі? Пра порцыю смачнага марозіва? А можа, пра новы смартфон ці камп’ютарную гульню? А ці ведаеце вы, пра што марыла адна гарэзлівая дажджавая Кропля, калі ляцела са страшэннай вышыні на зямлю?», — рассказал он.

Книга вышла в издательстве Slowianka, а иллюстрации для нее подготовила Эльга Попова.

В ноябре 2020 года Александра Ждановича арестовали на 9 суток за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». В мае 2021 года его уволили из Национального академического драматического театра имени Максима Горького.