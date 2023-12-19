30‑летнюю жительницу Волковыска, вернувшуюся в Беларусь, приговорили к 10 годам колонии

Судья Гродненского областного суда Дмитрий Бубенчик приговорил 30-летнюю Александру Каско к 10 годам колонии, пишет телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область».

Беларуску обвинили в разжигании вражды (статья 130 УК), создании экстремистского формирования (часть 1,2 статьи 361-1 УК), незаконных действиях в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-2 УК), содействии экстремистской деятельности (части 1,2 статьи 361-4 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1,2 статьи 368), клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и оскорблении судьи (статья 391 УК).

Александру Каско задержали 9 февраля, когда она возвращалась из Польши в Беларусь.

По версии прокуратуры, Александра администрировала несколько телеграм-каналов, признанных «экстремистскими формированиями», размещала в них «оскорбительные» публикации и распространяла информацию по организации смены конституционного строя в Беларуси.