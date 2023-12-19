Против троих минчан, которые в чате пересылали фото Гитлера, возбудили дело о реабилитации нацизма

СК сообщил об уголовном деле о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 130-1 УК), возбужденном против троих минчан, которые в дружеском чате обсуждали войну в Украине и обменивались фотографиями Гитлера.

Согласно материалам дела, чат в начале 2022 года создал 32-летний стоматолог. В него он пригласил своих знакомых — неработающих мужчин 33 и 34 лет. Сначала они говорили на бытовые темы, но после переключились на обсуждение войны в Украине, «оскорбляли русских» и проводили аналогию с нацистами.

«В указанном чате они размещали атрибутику и символику времен Третьего рейха, антисемитские и расистские высказывания, фотографии Адольфа Гитлера, прославляя его политику. Кроме того, они идеализировали "великие" подвиги офицеров немецкой армии», — пишет СК.