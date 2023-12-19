В Гомеле за «экстремизм» на 15 суток арестовали руководительницу провластного профсоюза

4 декабря суд Центрального района Гомеля арестовал Татьяну Хацкову, председателя областной организации Беларуского профсоюза банковских работников, на 15 суток, пишет «Гомельская вясна».

Беларуску обвинили в распространении «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП). По информации правозащитников, Хацкову осудили за ссылку на «экстремистский» ресурс в фейсбуке. Беларуска на суде рассказала, что теряла телефон и предполагает, что ссылку разместил от ее имени кто-то другой.

Об утере телефона Хацкова никуда не заявляла, его вернул неизвестный спустя время. Судья Сергей Карманович посчитал, что нет конкретных доказательств потери телефона, и арестовал женщину на 15 суток.