В Польше вынесли приговор по делу о российской шпионской сети; беларусы получили до 3,5 лет тюрьмы

В Люблине вынесли приговор по делу о российской шпионской сети, пишет «Радыё Свабода». Среди обвиняемых — четыре беларуса.

Владислава Посмитюху приговорили к 3,5 годам, Марию Медведеву — к 1 году и 1 месяцу, Михаила А. — к двум годам тюрьмы. Николая Москаленко будут судить отдельно. Марию Медведеву суд выпустил досрочно, она отбыла большую часть наказания.

По версии службы безопасности Польши, фигуранты дела шпионили в пользу России как минимум с января по июнь 2023 года. Известно про шпионаж в Бяла-Подляске, Хелме, Медике, Пшемысле, Жешуве, Варшаве и других городах Польши.

Задания шпионы получали через телеграм. Планом максимум была диверсия поезда з военным транспортом в Польше и Украине. За это предлагали вознаграждение в 10 тысяч долларов.