Экс‑вагнеровец рассказал, что ФСБ вывозила в Беларусь украинских детей без родителей

Полковник Игорь Саликов, воевавший в ЧВК «Вагнера», рассказал нидерландскому каналу EenVandaag о вывозе украинских детей в Беларусь. На публикацию обратило внимание «Радыё Свабода».

Игорь Саликов приехал в Нидерланды, чтобы дать показания в Международном уголовном суде о военных преступлениях России в Украине.

Телеканалу офицер рассказал, что был свидетелем вывоза украинских детей без родителей в Беларусь. По его словам в этом участвовали «целые колонны сотрудников ФСБ на легковых машинах и небольших микроавтобусах».

Военный заявил, что хочет обратиться в суд, потому что «потерял веру в дело России».

Игорю Саликову 60 лет. Около 25 лет он служил в российской армии. После в составе ЧВК «Вагнера»

В середине декабря стало известно, что на паралимпийца Алексея Талая завели уголовное дело о вывозе детей с оккупированных территорий Украины. Деятельность Талая расследуют в рамках уголовного дела по статье о нарушении законов и обычаев войны (части 1 и 2 статьи 438 УК Украины).