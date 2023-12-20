В Германии издали сборник писем заключенных беларусок

В Германии издали книгу «Если идешь через ад, продолжай идти». В нее вошли письма, выступления в суде и интервью заключенных беларусок, пишет Deutsche Welle.

Книга издана на немецком языке. Ее составитель — театральный и кинорежиссер, продюсер, колумнистка Корделия Дворак. В книгу вошли письма, интервью, выступления в суде беларуских женщин, которые собирали в течение 15 месяцев при поддержке правозащитников «Вясны» и инициативы Politzek.me.

В книгу вошли письма руководителя «Пресс-клуба Беларусь» Юлии Слуцкой, Натальи Херше, Ольги Класковской, Марии Колесниковой, Катерины Андреевой, Насты Лойка, Марфы Рабковой, Елены Гнаук.